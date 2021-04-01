عرض ضخم من السيتي لضم هالاند

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا للاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل ضمه في الصيف المقبل.





ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مانشستر سيتي يريد منح هالاند عقدًا ضخمًا، يجعله الراتب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأشارت إلى ان السيتيزن مستعد لدفع نحو 700 ألف يورو أسبوعيًا لمدة خمس مواسم، ما يعني أكثر من 36 مليونًا في الموسم الواحد.





وأوضحت أنه في حال وافق هالاند صاحب الـ 20 عامًا، على عرض السيتي، فإن الأخير سيتفاوض مع ناديه الألماني، الذي يريد الحصول على 180 مليون يورو من اجل التنازل عن خدماته.





وأردفت ان السيتي اتجه إلي التعاقد مع هالاند، في ظل صعوبة الحصول على خدمات هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، والذي يريده المدرب بيب غوارديولا، حيث السبيرز لن يتخلي عنه لمنافس في البريميرليج.





يذكر ان هالاند لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لن يتم تفعيله سوى في

صيف عام2022، إلا أن مانشستر سيتي لا يريد أن ينتظر بإعتبار أن المبلغ في مقدرة العديد من الأندية.





ويعد هالاند مطمع للعديد من الأندية الأوروبية، على رأسها قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، بجانب كلًا من مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، وتشيلسي.



