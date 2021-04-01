Lafemme فيديوهات Lafemme Advertisements جهزي عجينة القطايف في المنزل بهذه الطريقة (فيديو) الخميس 01/أبريل/2021 - 03:09 م Advertisements نقدم لكم في الفيديو التالي طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بدلا من شرائها، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم: أخبار تهمك ليفربول يحسم مصير محمد صلاح منذ يوم قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم منذ يوم الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور) منذ ساعة و 11 دقيقة رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة منذ يوم عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان منذ أقل من ساعتين عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي منذ حوالي 15 ساعة عرض ضخم من السيتي لضم هالاند منذ نصف ساعة منافسة نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة الموسم منذ ساعة و 8 دقيقة سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو) منذ حوالي 19 ساعة رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر منذ حوالي 5 ساعات بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض منذ ساعتين و 35 دقيقة رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر منذ ساعتين Advertisements