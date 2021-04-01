طبيب بنيويورك يكشف أعراض جديدة لـ"كورونا": تصيب كل الجسم (فيديو)

قال الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية، إن هناك دراسات تجرى حاليا على ماذا يحدث لمصاب كورونا منذ اليوم الـ 28 يوم للإصابة وحتى 4 سنوات.





وأشار "عياش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن هناك أعراض جديدة تظهر للإصابة بفيروس كورونا، حيث أصبحت الأعراض تصيب كل أعضاء الجسم تقريبا، لافتا إلى أن مصابين بكورونا بعد تعافيهم يصابوا بحالة من الاكتئاب.



