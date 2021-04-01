الكرملين: بوتين يناقش تغير المناخ والطاقة الخضراء مع ولي العهد السعودي

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا، الخميس، آفاق العمل معًا بشأن تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة الخضراء.





وقال الكرملين في قراءة لمكالمتهم الهاتفية، إن الأمير السعودي حدد مبادرات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط. واضاف إن بوتين تحدث عن الجهود الروسية لحماية البيئة.





وعلي صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن أي محاولات لبدء صراع عسكري جديد في شرق أوكرانيا الذي مزقته الحرب قد تنتهي بتدمير أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.





وتأتي التصريحات وسط توترات بعد أن اتهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية موسكو هذا الأسبوع بتعزيز القوات بالقرب من حدودهما المشتركة وقال إن الانفصاليين الموالين لروسيا ينتهكون بشكل منهجي وقف إطلاق النار.





قال الكرملين في وقت سابق من يوم الخميس إن تحركات القوات والمعدات العسكرية الروسية الأخيرة بالقرب من حدود روسيا مع أوكرانيا كانت تهدف إلى ضمان أمن موسكو ولا تشكل تهديدًا لأحد.





واتهم القائد العام الأوكراني موسكو هذا الأسبوع بتشكيل قوات بالقرب من حدودهما المشتركة وقال إن الانفصاليين الموالين لروسيا ينتهكون بشكل منهجي وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا وسط تصاعد التوترات.



