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رئيس "قوى النواب": افتتاح الرئيس مدينة الأدوية تصب في مصلحة المواطن أولًا

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنَّ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم مدينة الأدوية بالخانكة، فضلًا عن الرسائل التي تبعثها خلال الافتتاح.

وأكد "عبد الفضيل"، في بيان له، اليوم الخميس، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي صحة المواطن المصري وتحقيق حياة كريمة له، لافتًا إلي كم الإنجاز الذي تحقق منذ أن تولى مقاليد حكم البلاد في قطع الصحة، ويأتي ذلك بالرغم من الظروف التي تمر بها البلد والعالم الان من مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة التي افتتحها الرئيس، تُعد من المشروعات القومية الهامة والتي تستهدف صحة وعلاج المواطن المصري من خلال دواء عالي الجودة، وهذا ليس بجديد علي رئيس الجمهورية، الذي تعودنا منه علي عمل سلسلة من المشروعات القومية التي تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، كما يأتي ذلك استكمالا لاستعادة حقوق الإنسان الذي تعهد الرئيس عليها في وقت سابق.


وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن المدينة تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء؛ دعما للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

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