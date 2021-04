العسيلي يحيي أول حفلة بالعاصمة الجديدة ويحقق نجاحًا كبيرًا

نشر النجم محمود العسيلي، صور جديدة من حفلتة بالعاصمة الجديدة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وعلق على الصورة قائلا : Good to be back to my favorite playground ، تشرفت بإحياء أول حفلة في أول جامعة بالعاصمة الجديدة .



وقدم العسيلي، بالحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثه وسط حضور جماهيري كبير، حيث حقق الحفل نجاحا كبيرا.





جدير بالذكر أن النجم محمود العسيلى، يحل اليوم ضيفًا على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، مع المذيعة جيهان عبد الله، ليتحدث عن أعماله الفنية خلال الفترة الماضية، بجانب خطته الموسيقية للفترة المقبلة، لاسيما وإنه يعتمد علي طرح الأغاني المنفردة على طريقة الفيديو كليب كل فترة.