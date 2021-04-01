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جماهير الأهلي تدعم الفريق في السودان

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرصت جماهير النادي الأهلي، وأعضاء الجالية المصرية بالسودان،   على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء؛ لمساندة ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة المريخ.

وقام مشجعو الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني، ومطالبتهم بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال مباراة المريخ.

وأدى الأهلي تدريبه الأول على ملعب الجوهرة الزرقاء اليوم، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق،  محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها أهمية مباراة المريخ،  وضرورة التركيز الشديد فيها، والالتزام بالتعليمات الفنية؛ لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وخلال مران الأهلي حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على إجراء، تقسيمة قوية بالكرة بكامل مساحة الملعب، شهدت حماسا كبيرا من اللاعبين، مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية استعداداً لمباراة المريخ.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا الجمعة؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها بعد غد السبت ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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