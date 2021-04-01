ريال مدريد يعلنها بيل لن يلعب للملكي

أفادت تقارير صحفية اليوم أن ريال مدريد قد حسم موقف جاريث بيل من المشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل.





وكان بيل قد انتقل لصفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مقابل تحمل النادي الإنجليزي لنصف راتب اللاعب .





ويخطط بيل للعودة إلى العملاق الإسباني بنهاية الموسم حيث ينتهي عقده بحلول صيف 2020.





ووفقاً لما ذكرته صيحفة "ABC" فإن ريال مدير أبلغ جاريث بيل أنه لن يلعب ضمن صفوفه لولاية أخرى .





وأضافت:"علل ريال مدريد قراره، إلى عدم انضباط اللاعب وافتقاره إلى صفات القياده، بعدما كان النادي يرى فيه خليفة كريستيانو رونالدو، ولكن اللاعب يرفض تماماً تحمل المسؤولية وبالعكس يغضب إذا لم يشارك".





وكان ريال مدريد قد حاول سابقاً التخلص من بيل ولكن قيمة عقده كانت العائق أمام الفريق، حتى تقدم توتنهام بعرض لضمه بشرط تحمل نصف راتبه، وهو ما وافق عليه الميرنجي من أجل التخلص من اللاعب.





وأشارت أن ريال مدريد أرسل رسالة لوكيل أعمال اللاعب تؤكد فيه على عدم وجود بيل ضمن قائمة الفريق الموسم المقبل وأنه لن يلعب مجددا للنادي حتي لو انتهى عقده بحلول 2020.





وأوضح التقرير أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب يعي تماما ما قاله الفريق الإسباني ولذلك كان ضد فكرة عودة بيل لتمثيل الفريق مرة أخري لأن قرار النادي سيؤثر كثيرا على حظوظ اللاعب في المشاركة مع منتخب ويلز في كأس العالم.



