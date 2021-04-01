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سفير البحرين لدى مصر يترأس اجتماع مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بالقاهرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:21 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
عمرو سمير
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ترأس السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اجتماع مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جمهورية مصر العربية.

 

 وخلال الاجتماع، بحث السفراء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم مجلس التعاون وتبادل الآراء حول مواقف المجلس بشأن القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض نتائج زيارة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جمهورية مصر العربية وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون ومصر.

 

 وشارك في الاجتماع السيد أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، والسيد محمد بن صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور حمد بن سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدولة العربية، والسيد عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيد حسن بن أحمد المطوع، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

 

 ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية بين سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في صالح القضايا والمصالح المشتركة لدول المجلس الأشقاء.

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