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أفغانستان تعلن مقتل 6 من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجمات منفصلة

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:28 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 6 من أفراد قوات الأمن وإصابة عدد آخر، في هجمات منفصلة وانفجار بإقليم هيرات غربي البلاد، بدأت منذ مساء أمس الأربعاء.

 

وقال حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قتالي، إن أربعة من أفراد قوات الأمن قتلوا في هجمات شنتها طالبان مساء أمس، على مناطق شينداند وأوبي وبشتون زرجون بالإقليم، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية.

 

وأضاف حاكم إقليم هيرات، أن الهجمات تضمنت انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني، تلاه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة عدد آخر. وأوضح قتالي أن "طالبان أيضا تكبدت سقوط خسائر بشرية في الهجوم".

 

وقد هاجمت طالبان مواقع أمنية في بشتون زرجون وأوبي بأفغانستان.

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