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مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندي

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محمل عليها كميات كبيرة
من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة مـــن وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن.

وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار" بوجمبورا الدولي" ببوروندي وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندي. 

تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.    

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