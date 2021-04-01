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نجل فضل شاكر يُعلن تعافي والده من فيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، عن تعافي والده من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".


كتب محمد شاكر تغريدة جديدة قال فيها:" الحمد لله على سلامتك بابا الحمد لله تم شفاؤه من كورونا ، الله يشفي مرضاكم و يحمي أهلكم ".


وفي سياق آخر، طرح فضل شاكر مؤخرًا أغنية جديدة حملت عنوان "ليه"، وهي من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.


وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك.. وليه ما عادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك، انت ياللى حلا هالكون كلّه بحضورك.. تفداك نفسى وين ماتأخِذها هى وياك، جنة حلا مفنودة هى بشوفة عيونك.. ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك، تعال خلِّنا نروى الحنايا بدفاها لحونك.. ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لى بحناياك، سحرنى العشق اللى كحلها جفونك.. دخيل انا الضحكة لا تحرمنى سجاياك، أفداك انا وافدى اللحظة اللى بجنونك.. تاخذنى لدنيا الغزل وتغزلنى بمزاياك، دخيلها الضحكة اروينى بغلا عيونك.. وأنسج الأحلام بلمسة حلا يمناك".

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