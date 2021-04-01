Advertisements

سفير مصر في السودان يحضر مران الأهلي

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المقرر إقامتها بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد السفير جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، اطمأن خلالها على كافة الأوضاع، واستعدادات الفريق للمباراة.
وخاض الأهلي تدريبه الأول اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، وقبل انطلاق المران، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب، ثم عقد محاضرة فنية قصيرة تحدث فيها مع اللاعبين عن أهمية مباراة المريخ، وضرورة التركيز الشديد فيها مع الالتزام بالتعليمات الفنية لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا على أحد الملاعب البديلة؛ بسبب انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. مركز التنبؤ يكشف عن تفاصيل طقس الغد

منذ نصف ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 6 ساعات

الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

منافسة نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

01:03 م

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة