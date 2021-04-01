سفير مصر في السودان يحضر مران الأهلي

حرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المقرر إقامتها بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، اطمأن خلالها على كافة الأوضاع، واستعدادات الفريق للمباراة.

وخاض الأهلي تدريبه الأول اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، وقبل انطلاق المران، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب، ثم عقد محاضرة فنية قصيرة تحدث فيها مع اللاعبين عن أهمية مباراة المريخ، وضرورة التركيز الشديد فيها مع الالتزام بالتعليمات الفنية لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا على أحد الملاعب البديلة؛ بسبب انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا