معلومات مهمة حول مسافة الأمان بين السيارات.. تعرف عليها

يجب على قائدي السيارات الحفاظ على مسافة كافية عن المركبة الأمامية، لأنه يعتبر من أهم سلوكيات القيادة، التي تضمن المزيد من السلامة على الطريق، ومن هنا؛ ننشر معلومات مهمة حول مسافة الأمان بين السيارات:





كشف خبراء نادي السيارات ACE الألماني، عن مسافة الأمان هي المسافة، التي يمكن من خلالها إيقاف السيارة بأمان في حالة توقف المركبة الأمامية فجأة، وهو ما يختلف باختلاف نوعية الطريق والسرعة وعوامل الطقس وحالة السيارة التقنية.





وقال الخبراء إنه يجب أن تكون مسافة الأمان هي المسافة، التي تقطعها السيارة في ثانية واحدة على الأقل، فعند 50 كلم/س، تكون مسافة الأمان 15 متر تقريبا، وهذا في المناطق الحضرية.





وأكد الخبراء أن مسافة الأمان تبلغ 50 مترا على الأقل، والتي يمكن أن تزيد مع ظروف الطقس المتقلبة كالعواصف الترابية والضباب والأمطار، في حالة القيادة على سرعة أعلى، 100 كلم/س.



