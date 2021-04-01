إبراهيم العربي: مشروعات يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر 1500 فرصة عمل

;كشف مجلس الأعمال المصري الياباني، عن ضخ دولة اليابان استثمارات جديدة لأقامة عدة مشاريع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وأعلن إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن تلك الاستثمارات تأتي بعد الاتفاق مع الجانب الياباني على إقامة مجمع مصانع على مساحة 20 ألف متر مربع وباستثمارات يابانية مباشرة تبلغ 10 ملايين دولار لإنتاج مستلزمات التعقيم ومستحضرات التجميل اليابانية في مصر وفقاً للمواصفات اليابانية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1500 فرصة عمل.

وأضاف أن المنتجات اليابانية تتمتع بثقة كبيرة وسمعة طيبة لدى المستهلك المصري بما يمنح منتجاتها فرصا كبيرة للنجاح في الأسواق المصرية، معربا عن سعادته باستثمارات شركة سرايا اليابانية لصناعة منتجات مستحضرات التجميل في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتي ستجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في المستقبل القريب لهذه المنطقة الهامة.

وذكر العربي أن انطلاق الاستثمارات اليابانية بمنطقة قناة السويس يعطيها مصداقية عالمية، كما يمنح شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته مصر خلال الأعوام الماضية، حيث يتميز المستثمر الياباني بالدراسة المتأنية قبل الانطلاق الجاد في الاستثمار وبعد التأكد من قدرة السوق على تحقيق النجاح المطلوب.

وقال نبيل الموجي، نائب رئيس شركة سرايا في مصر والشرق الأوسط، إن الشركة اليابانية والتي تأسست عام 1952 وتتواجد فيما يقرب من 50 دولة حول العالم بدأت دراسة ضخ استثماراتها في مصر منذ 2018، وتم عرضها أثناء المؤتمر المشترك الـ 11 لمجلس الأعمال المصري الياباني والذي عقد على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019.

وذكر أن الشركة تخطط لمزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة ليس فقط في التصنيع والتصدير لمنتجاتها إلى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وإنما أيضا من خلال تقديم الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا اليابانية في مجالات التعقيم والصحة العامة والتجميل.

وأضاف الموجي أنه تم توقيع التعاقد أمس بين شركة سرايا اليابانية وشركة حسن علام القابضة للبدء في إنشاء مجمع المصانع الأول لشركة سرايا في مصر في المنطقة المطورة بواسطة شركة السويس للتنمية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن هذا المجمع سيكون بمثابة قاعدة تصديرية لمنتجات الشركة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الدول بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.