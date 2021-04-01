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عقب تلقيه لقاح كورونا.. محبو هشام سليم يلتقطون الصور التذكارية معه بالغردقة (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد طه
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حرص محبو الفنان هشام سليم، بمدينة الغردقة على التقاط صور تذكارية مع الفنان عقب تلقيه لقاح كورونا بمركز الأحياء بمدينة الغردقة.

واستجاب الفنان هشام سليم لجميع محبيه بالتقاط الصور التذكارية معهم أمام مركز الأحياء بالغردقة المخصص لتلقي لقاح كورونا بالبحر الأحمر من قبل وزارة الصحة والسكان، موضحًا أنه فور تلقيه الرسالة توجه على الفور إلى مركز الأحياء بالغردقة لتلقي اللقاح.

وتلقى الفنان هشام سليم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في وحدة الأحياء الصحية بالغردقة، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان في استقبال الفنان هشام سليم، الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

ومن جانبه، أشاد الفنان هشام سليم، بسهولة الإجراءات داخل مركز تلقى لقاح كورونا بمدينة الغردقة، موضحًا أن هناك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بجانب التنظيم داخل المركز.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت مركز الأحياء الصحي لتلقي لقاح كورونا بالبحر الأحمر.
عقب تلقيه لقاح كورونا.. محبو هشام سليم يلتقطون الصور التذكارية معه بالغردقة (صور)
عقب تلقيه لقاح كورونا.. محبو هشام سليم يلتقطون الصور التذكارية معه بالغردقة (صور)
عقب تلقيه لقاح كورونا.. محبو هشام سليم يلتقطون الصور التذكارية معه بالغردقة (صور)
عقب تلقيه لقاح كورونا.. محبو هشام سليم يلتقطون الصور التذكارية معه بالغردقة (صور)
عقب تلقيه لقاح كورونا.. محبو هشام سليم يلتقطون الصور التذكارية معه بالغردقة (صور)
عقب تلقيه لقاح كورونا.. محبو هشام سليم يلتقطون الصور التذكارية معه بالغردقة (صور)

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