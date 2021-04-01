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البرلمان العربي يؤكد رفضه القاطع لسياسة إثيوبيا بشأن سد النهضة

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:38 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
عمرو سمير
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أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن دعم البرلمان العربي الكامل للحق المصري والسوداني في الحفاظ على حصتهم في مياه نهر النيل، مشدداً على رفض البرلمان العربي القاطع لفرض سياسة الأمر الواقع التي يتبناها الجانب الإثيوبي.


وأكد "العسومي"، خلال مشاركته في محاضرة لبرنامج الدبلوماسية البرلمانية بعنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية في الحوار والتسويات السلمية للنزاعات الدولية"، أن قضية سد النهضة ترتبط مباشرةً بالأمن القومي العربي الذي يرتكز على الأمن القومي المصري بإعتبارها ركيزة أساسية لأمن استقرار المنطقة،  ومشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تقودها مصر في إدارة هذه الأزمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

 

من جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب المراحل المختلفة للتفاوض الدولي ودوره في تسوية النزاعات الدولية، وشروط اللجوء إلى التحكيم الدولي ومدى فاعليته على أرض الواقع، مستعرضاً الشروط الخاصة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي إطار حديثه عن التحكيم الدولي بأنواعه المختلفة، استشهد بعدد من القضايا العربية وفي مقدمتها قضية استعادة طابا المصرية، وأشاد في هذا السياق بمهارة الدبلوماسية المصرية في هذه القضية كنموذج يحتذى به في التفاوض الدولي.

 

وفي إطار حديثه عن ملف سد النهضة، أشار إلى أن مصر مازالت في معركة التفاوض والحوار وإقناع الطرف الأخر بأنها صاحبة حق أصيل وثابت وغير قابل للتصرف، وطالب بضرورة وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال الجامعة العربية، معرباُ عن تطلعه بأن يخرج منها قرار شديد وحاسم حول ضرورة احترام قواعد الأنهار الدولية وعدم الإضرار بمصالح الآخرين . وأعرب عن تفاؤله بالدور الذي يلعبه البرلمان العربي في دعم الجهود المصرية في هذه الأزمة، كونه منظمة تعبر عن كافة البرلمانات العربية التي تمثل الشعوب العربية.

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مصر سياسية إثيوبيا سد النهضة البرلمان العربي إثيوبيا

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