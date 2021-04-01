تخلصي من التفكير الزائد بهذه الطرق

نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من الطرق التي يجب اتباعها لسهولة التخلص من التفكير الزائد، وهي تتمثل في التالي:





الوعي بمشكلة التفكير الزائد هو بداية التغيير، كما يجب عليك أن تتعلم أن تكون مدركًا لها عندما تحدث، في أي وقت تجد نفسك تشك فيه أو تشعر بالتوتر أو القلق.





لا تفكر في ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ ف في كثير من الحالات ينتج من الإفراط في التفكير عاطفة واحدة وهي الخوف، فعندما تركز على كل الأشياء السلبية التي قد تحدث، فمن السهل أن تصاب بالأجهاد، لذلك توقف فورا عن تلك السلبية.





حاول أن تبعد عن التفكير الزائد وقم بإسعاد نفسك من خلال الرقص، والتمرين، وتعلم آلة موسيقية ، والحياكة ، والرسم.



