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تخلصي من التفكير الزائد بهذه الطرق

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من الطرق التي يجب اتباعها لسهولة التخلص من التفكير الزائد، وهي تتمثل في التالي:

الوعي بمشكلة التفكير الزائد هو بداية التغيير، كما يجب عليك أن تتعلم أن تكون مدركًا لها عندما تحدث، في أي وقت تجد نفسك تشك فيه أو تشعر بالتوتر أو القلق.

لا تفكر في ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ ففي كثير من الحالات ينتج من الإفراط في التفكير عاطفة واحدة وهي الخوف، فعندما تركز على كل الأشياء السلبية التي قد تحدث، فمن السهل أن تصاب بالأجهاد، لذلك توقف فورا عن تلك السلبية.

حاول أن تبعد عن التفكير الزائد وقم بإسعاد نفسك من خلال الرقص، والتمرين، وتعلم آلة موسيقية ، والحياكة ، والرسم.

وضع الأمور في نصابها فمن السهل دائمًا جعل الأشياء أكبر وأكثر سلبية مما يجب أن تكون عليها، لذلك لا تستسلم لها، واعطي كل ذي حق حقه، ولا تفرط في جعل المشكلة أكثر صعوبة وضخامة.

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