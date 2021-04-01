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22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سموحة

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اختار محمد  عظيمة " عظيمة “ المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو  وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وعصام صبحي ومحمد دسوقي وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وعماد فتحي وأحمد أمين "أوفا" وإسلام صالح وباسم مرسي وسعيد الونش وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي. 

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة سموحة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

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