22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سموحة

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22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سموحة
الخميس 01/أبريل/2021 - 03:41 م
محمد جمال
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اختار محمد عظيمة " عظيمة “ المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وعصام صبحي ومحمد دسوقي وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وعماد فتحي وأحمد أمين "أوفا" وإسلام صالح وباسم مرسي وسعيد الونش وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي.
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة سموحة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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