مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على هذه المناطق

أمطار خفيفة غدا

توقع مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر العربية سقوط أمطار خفيفة غداً على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.





حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليومـ، فيسود طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.





هطول الأمطار

وتتشكل السحب على مناطق شمال ووسط الجمهورية، يصاحبها هطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي يصحبها الرعد أحيانا، تمتد بشكل متفرق لأجزاء محدودة من المناطق الداخلية بشمال البلاد، والأجواء مشمسة إجمالًا فيما عدا ذلك يتخللها ظهور بعض السحب المرتفعة جنوبًا.





حركة الرياح

وعن حركة الرياح فهى نشطة إلى قوية على المناطق الشمالية ، معتدلة إلى نشطة على شمال الصعيد و البحر الأحمر، معتدلة إجمالًا بباقي الأنحاء.