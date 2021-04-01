ميانمار: القادة المعزولون يعلنون بطلان دستور 2008

شهدت ميانمار، اليوم الخميس احتفالات كبيرة بإعلان القادة المعزلون بطلان دستور عام 2008، الذي يعطى صلاحيات كبيرة للقوات المسلحة

وفي وقت سابق، أعلن البرلمان أن الدستور سوف يكون باطلًا ابتداء من 31 مارس الماضي، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة سوف تكون لها تداعيات على الأرض.

وجاء ذلك بعدما عادت السلطة للجيش بعد تنفيذ انقلاب عسكري في الأول من فبراير الماضي.

ويذكر أن البرلمان، يعد مجلس وزراء سري أسسه أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تنتمى له الرئيسة الفعلية لميانمار المعزولة أون سان سو تشي.

وأنهى الدستور، الديكتاتورية العسكرية التي استمرت 50 عاما، ولكنه استمر في منح الجيش 25% من المقاعد البرلمانية وعددا من الوزارات الهامة.

والجدير بالذكر أيضَا أن العسكريين هم الذين طرحوا هذا الدستور، ولا يمكن إجراء تعديلات عليه بدون موافقة القوات المسلحة.