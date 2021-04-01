إيران تبدأ عمليات تخصيب لليورانيوم في سلسلة متطورة من 174 جهاز طرد مركزي

قال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن إيران بدأت عمليات تخصيب لليورانيوم في سلسلة متطورة من 174 جهاز طرد مركزي في نطنز.

وأضافت وكالة الطاقة الذرية، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن إيران نصبت مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في نطنز لكنها لم تبدأ استخدامها بعد.

وفي وقت سابق، لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً " إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة".

وأعلن أن بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب. وقال:" إن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل". وأضاف "خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل".