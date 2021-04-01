Advertisements

إيران تبدأ عمليات تخصيب لليورانيوم في سلسلة متطورة من 174 جهاز طرد مركزي

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:59 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
Advertisements

قال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن إيران بدأت عمليات تخصيب لليورانيوم في سلسلة متطورة من 174 جهاز طرد مركزي في نطنز.

 

وأضافت وكالة الطاقة الذرية، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن إيران نصبت مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في نطنز لكنها لم تبدأ استخدامها بعد.

 

وفي وقت سابق، لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً " إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة".

 

وأعلن أن بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب. وقال:" إن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل". وأضاف "خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليورانيوم إيران أجهزة الطرد المركزي

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 22 ساعة

الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

منافسة نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. مركز التنبؤ يكشف عن تفاصيل طقس الغد

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 22 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مسؤول إيراني: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%

بريطانيا تعلق على قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة

"إرنا": إيران بلغت الوكالة الذرية بأجهزة الطرد الجديدة

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية انتهاكها للأعراف الدولية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل تقليص الالتزام بالاتفاق النووي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

01:03 م

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة