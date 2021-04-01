سعفان يهنئ رئيس قناة السويس بانتهاء أزمة السفينة الجانحة



وأشاد سعفان في برقية تهنئته لرئيس هيئة قناة السويس بالجهود الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة "إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، مقدرا ما أثبته عظمة وقدرة عمال الهيئة، الذين سطروا ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصري خالص.



وأعرب الوزير عن تقديره العميق لكل الجهود التي بذلها جميع العاملين المصريين بهيئة قناة السويس والدور البطولي الذي قاموا به لإنهاء هذه الأزمة رافعين رايات الوطن عاليا بإخلاص واجتهاد مؤكدا أنها هي أهم سمة من سماتهم.





كما أعرب عن تمنياته لهيئة قناة السويس الموقرة استمرار التقدم والنهوض بوطننا الغالي والعزيز.

هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة انتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة.