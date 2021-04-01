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تعرف على مواعيد مباريات بوروسيا دورتموند في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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ينتظر فريق بوروسيا دورتموند الألماني عدة مواجهات نارية خلال شهر أبريل الجاري، في بطولتي الدوري الألماني الممتاز وكأس ألمانيا، وكذلك دوري أبطال أوروبا والذي وصل فيها الفريق للدور ربع النهائي للبطولة وسيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

مواعيد مباريات بوروسيا دورتموند في أبريل:
يواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الموافق 3 أبريل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري على استاد الاتحاد معقل السيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعود دورتموند للدوري الألماني مجددًا ويواجه فريق شتوتجارت يوم السبت 10 أبريل في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

بينما يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء 14 أبريل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره فيردر بريمن يوم الأحد 18 أبريل في الجولة 29 من الدوري الألماني، ثم يستضيف فريق يونيون برلين في الجولة 30 يوم الأربعاء الموافق 21 من الشهر نفسه.

ويختتم بوروسيا دورتموند مبارياته في شهر أبريل بمواجهة فريق فولفسبورج يوم السبت 24 أبريل في الجولة 31 من الدوري الألماني.

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