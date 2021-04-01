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تعرف على مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الكروي الأول، 6 مواجهات خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بعد تعليق المنافسات خلال شهر مارس الماضي بسبب التوقف الدولي.
باريس سان جيرمان قبل توقف المنافسات، حقق الفوز أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويستعرض " الفجر الرياضي" مواعيد مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر أبريل:
باريس سان جيرمان & ليل، في الدوري الفرنسي، يوم السبت 3 أبريل، عند الساعة 5 بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان & بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 7 أبريل، عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان & ستراسبورج، في الدوري الفرنسي، يوم السبت 10 أبريل، عند الساعة 5 بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان & بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 13 أبريل، عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان & سانت اتيان، في الدوري الفرنسي، يوم الأحد 18 أبريل، عند الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان & ميتز، في الدوري الفرنسي، يوم الأحد 25 أبريل، عند الساعة 5 بتوقيت القاهرة.

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