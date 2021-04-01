طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة عبد الله جمعة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابة عبدالله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام جزر القمر.









ومن المقرر أن يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.





من جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن عبدالله جمعة يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته للمشاركة في تدريبات القلعة البيضاء.





وفي سياق آخر، يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنقطتين، خلف الترجي المتصدر (10 نقاط) ومولودية الجزائر (8 نقاط)، ويتذيل تونجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.



