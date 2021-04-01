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تعرف على مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للمواجهات النارية التي تنتظره في شهر أبريل، في الدوري المحلي وكأس الملك، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.
ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر أبريل:
النصر & الفيصلي، في كأس الملك، يوم الأحد 4 أبريل، عند الساعة 8 بتوقيت القاهرة.
النصر & ضمك، في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة 9 أبريل، عند الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة.
النصر & الوحدات، دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء 14 أبريل، عند الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة.
النصر & السد، دوري أبطال آسيا، يوم السبت 17 أبريل، عند الساعة8 بتوقيت القاهرة.
النصر & الوحدات، دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين 26 أبريل، عند الساعة 8 بتوقيت القاهرة.
النصر & السد، دوري أبطال آسيا، يوم الخميس 29 أبريل، عند الساعة 8 بتوقيت القاهرة.
جدير بالذكر أن النصر حقق انتصارًا عريضًا أمام الباطن، بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في آخر لقاء لعبه قبل توقف المسابقات.

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