شاهد أول تعليق لوالد شهيد الغدر بالمنصورة بعد إحالة القتلة للمفتي (فيديو)

اعرب والد شهيد الغدر بالمنصورة ليلة رأس السنه عن إرتياحة لقرار محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراقهم للمفتي، الذي جاء بعد ثلاث أشهر من الواقعة.



وقال والد الشهيد مصر كلها فرحانه بعد قرار احالة المتهمين في مقتل نجلي طالب الثانوية للمفتي وخاصة ابناء المنصورة.





واوضح محي صديق الشهيد أن الحادث جاء اثناء تواجدهم بجوار ميني الحزب الوطني بالمنصورة، فوجئنا بشخص يطلب مساعدة لاجراء جراحة 50 الف جنيه وقدمناله كل اللي معانا والشهيد "محمد" في الوقت دا لم يكن معه اي مبالغ مالية سوي تليفونه المحمول



وأكد " محي" صديق شهيد الغدر ان خبر احالتهم للمفتي أقل حق لصحي الحمد لله حق صحبي رجع



أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة أوراق شابين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، إثر اتهامهما بقتل طالب ثانوي وإصابة 3 من زملائه أثناء احتفالات رأس السنة.



وأمرت المحكمة برئاسة المستشار حسن الباهي، بإحالة أوراق كلا من "خالد ا. ا"،30 عاما عطل، و"محمد س. س" 23 عامًا عاطل، للمفتي، في القضية رقم 1470 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 200 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، وذلك لأنهما بدائرة قسم ثان في 1 يناير 2021، أسفل كوبري السكة الحديد بالمنصورة، قتلا المجني عليه محمد محمود 17 عامًا طالب بالصف الثاني الثانوي، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن حملا "خنجر ومطواة" واعتديا على المجني عليه.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، أصابا أيضًا كل من زملاء المجني عليه وهم خالد محمد محمد السيد 16 عامًا، ويحيى الدين محمد غازي، 17 عامًا، طالب، وأكرم مجدي عبدالحميد.



وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة ووقوع متوفى ومصابين أسفل كوبري القطار بمنطقة الهابي لاند بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين وجود 4 طلاب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين بالمنصورة، جميعهم مصابون بجروح طعنية،وان احدهم لفظ أنفاسه الأخيرة.