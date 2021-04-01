Advertisements

براءة محسن حافظ من تهمة سب مرتضى منصور

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت الدائرة ٢ جنح اقتصادية، اليوم الخميس، ببراءة محسن حافظ مدير الشئون القانونية السابق لنادي الزمالك، في القضية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢١ جنح، المقامة ضده من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، مدعى بالحق المدني.

وتضمن منطوق الحكم، براءة محسن حافظ، ورفض الدعوي المدنية، مع إحالة الدعوي المدنية المقامه من محسن حافظ إلى المحكمة المختصة.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، أقام دعوى تتهم محسن حافظ مدير الشئون القانونية السابق لنادي الزمالك، بنشر عبارات تحتوى على سب وقذف بحقه.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إصابة 3 لاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ 40 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ 41 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يقود الثلاثي المنضم لقائمة منتخب مصر الأوليمبي

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

04:29 م

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة