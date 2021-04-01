براءة محسن حافظ من تهمة سب مرتضى منصور



وتضمن منطوق الحكم، براءة محسن حافظ، ورفض الدعوي المدنية، مع إحالة الدعوي المدنية المقامه من محسن حافظ إلى المحكمة المختصة.



كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، أقام دعوى تتهم محسن حافظ مدير الشئون القانونية السابق لنادي الزمالك، بنشر عبارات تحتوى على سب وقذف بحقه.

قضت الدائرة ٢ جنح اقتصادية، اليوم الخميس، ببراءة محسن حافظ مدير الشئون القانونية السابق لنادي الزمالك، في القضية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢١ جنح، المقامة ضده من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، مدعى بالحق المدني.