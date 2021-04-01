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محافظ المنيا يسلم 78 عقداً جديداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مساحة 851 فدان

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1384 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 756 عقد زراعة، بمساحة 21592.6 فدان، و682 عقد مباني، بمساحة 135322.21متر مربع.
جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 78 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، منها 36 عقدا لتقنين أراضي زراعية على مساحة 851 فدان، و42 عقدا لتقنين مبانى على مساحة 9421 متر مربع، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
أكد المحافظ، انه هناك توجيهات من السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
كما وجه المحافظ، الشكر، للسيد رئيس الجمهورية، لاهتمامه بتنمية المحافظة، ودعمها من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لبعض متطلباتهم واستفساراتهم، وناشد المحافظ الحضور بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بمواجهه فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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