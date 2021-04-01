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ياسمين رئيس تنشر صور جديدة من كواليس "ملوك الجدعنة"

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات"إنستجرام".

و ظهرت ياسمين رئيس فى الصورة من كواليس تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة".

و إستكملت النجمة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل ملوك الجدعنة ببيروت، والذي تعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح سينمائي قوي خلال الأعوام الماضية، ويعتبر المسلسل هو أول بطولة للنجمة تنافس به في دراما رمضان.

وتستعرض ياسمين رئيس من خلال مسلسل ملوك الجدعنة شخصية "فاتن حرفوش" فتاة شعبية تعمل مع والدها في محل عطارة، تأخذها قراراتها للدخول في صراعات لم تكن تتوقعها يومًا، وقد صرّحت ياسمين رئيس أنها قبلت الدور لطابع الشخصية الشعبية المختلف عن الذي قدمته في سابق أعمالها.

ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14  قريبًا.

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