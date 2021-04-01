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تعرف على مواعيد مانشستر يونايتد فى شهر إبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهات قوية خلال شهر إبريل الجاري على مستوي بطولتى الدوري الإنجليزي البريميرليج والدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج خلف مانشستر سيتي الذي اقترب من حسم اللقب خلال المباريات القليلة المقبلة، بينما تاهل لدور ال 8 من بطولة الدوري الأوروبي وسيواجه فريق غرناطة الإسباني.

مباريات مانشستر يونايتد فى شهر إبريل 

مانشستر يونايتد ضد يرايتون يوم الأحد الموافق 3 إبريل فى تمام الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.

الخميس الموافق 8 إبريل يواجه مانشستر يونايتد نظيره غرناطة فى ذهاب دور ال 8 من الدوري الأوروبي على ملعب الأخير فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

الأحد الموافق 11 إبريل يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر يونايتد فى تمام الخامسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.

الخميس 15 إبريل لقاء الإياب بين مانشستر يونايتد وغرناطة فى دور ال 8 من الدوري الأوروبي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

الأحد الموافق 18 إبريل مانشستر يونايتد يستضيف بيرنلي فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية.

الأحد الموافق 25 إبريل يستضيف ليدز يونايتد نظيره مانشستر يونايتد فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

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