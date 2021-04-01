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تعرف مواعيد مباريات الأهلي في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي المباريات مجددًا بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، وسيبدأ أولي مواجهات شهر أبريل الحالي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وسيشهد شهر أبريل الذي بدأ اليوم الخميس، 8 مباريات نارية للمارد الأحمر، في مختلف البطولات، سواء الدوري المصري الممتاز، أو كأس مصر، أو دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره المريخ السوداني يوم السبت الموافق 3 أبريل، على ملعب أم درمان في السودان، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وستكون المباراة الثانية أمام سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 9 أبريل، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساءًا بتوقيت مصر.

وسيعود إلي المنافسات المحلية عندما يواجه النصر، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، على ملعب القاهرة الدولي، يوم الأربعاء 14 أبريل، في التاسعة والنصف مساءً.

وتنتظره الموقعة الأصعب أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، يوم الأحد 18 أبريل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في التاسعة والنصف مساءً.

ويخوض أربع مواجهات في الدوري خلال الشهر الحالي، أيام 21 و24 و27 و30، أمام كلًا من: سموحة في الجولة 11 ثم إنبي في الجولة 13 ثم المصري في الجولة 15 ثم الجونة في الجولة 16 على الترتيب، جميعها مؤجلة للشياطين الحمر، بسبب إرتباطاته الأفريقية.

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