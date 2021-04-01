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المطران أرساني أثناء لقاء البابا تواضروس : شعرنا كأننا في بيتنا ووسط أهلنا
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:21 م
ماريان ناجى
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أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال استقبال قداسته للوفد الأوكراني برئاسة المطران أرساني في المقر البابوي بالقاهرة عن سعادته الكبيرة
وقدم قداسته نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأنها تفتخر بأن الرهبنة نشأت بها من خلال أول راهب مصري، وهو القديس الأنبا انطونيوس الكبير. وأيضًا أول دير أنشئ في مصر وهو الدير الذي يحمل اسم الأنبا أنطونيوس.
ومن جهته، أعرب المطران أرساني رئيس الوفد عن سعادتهم بزيارة الأديرة والكنائس القبطية في مصر فنحن توحدنا نفس الرهبنة والمسيح الواحد.
وأضاف: خلال زيارتنا شعرنا بوجودنا في بيتنا ووسط أهلنا، كما سعدنا بزيارة كاتدرائية. ميلاد المسيح التي ترمز للمحبة وبقاء المسيحية.
وأكد: نحن نشعر بزيارتنا للأديرة القبطية أننا قد حصلنا على شحنة روحية، ونأمل أن نستضيفكم قريبًا في أوكرانيا.
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