عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق









يدرس نادي بيراميدز الاستغناء عن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بناء على توصية من أروابارينا المدير الفني للفريق الذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، وبدليل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.





وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن أروابارينا أبدى استياءه الشديد من مستوى فتحي بسبب الاداء المتراجع في التدريبات وهو ما أضطره لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأنه ذلك يظهر عليه بشكل كبير بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على تقديم الأداء المرجو.





وأشار المصدر إلى أن المدير الفني قال للإدارة إن فتحي متأثر بكبر السن وأن الحل الأمثل له هو الاعتزال، أو الرحيل لفريق لديه طموح أقل مما تبحث عنه إدارة النادي.