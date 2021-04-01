صلاح يقود الثلاثي المنضم لقائمة منتخب مصر الأوليمبي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الثلاثي المرشح بقوة للانضمام إلى منتخب مصر الأوليمبي الذي يخوض دورة الألعاب الأوليمبية القادمة والمقرر إقامتها في طوكيو.





وقال سيف زاهر في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وضع 3 أسماء سيضمها للفراعنة في الأوليمبياد ولن يضم غيرهم إلى قائمته.





وتابع أن شوقي غريب سيضم كل من محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، بالإضافة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





واختتم سيف زاهر، أن شوقي غريب لم يضم أي لاعب آخر باستثناء هذا الثلاثي وفي حال حدث أمر غير متوقع أو تغيير فسيستقر على تشكيلته التي خاض بها بطولة أمم إفريقيا تحت 23 الأخيرة.



