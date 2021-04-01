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بيان عاجل من النائب العام بشأن قضية فتاة فندق "فيرمونت"

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بيانا أكد فيه أن «محكمة الجنايات» قررت استمرار حبس أربعة متهمين في واقعة الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي).

وقررت «محكمة الجنايات» المنعقدة بغرفة المشورة اليوم الخميس الموافق الأول من شهر إبريل الجاري قبولَ الاستئناف على قرارات سابقة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في الواقعة، والتقرير مجددًا باستمرار حبسهم خمسة وأربعين يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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