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الأهلي يكشف حقيقة إصابة 3 لاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
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كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي عن موقف المصابين من العودة للملاعب.

وعن سبب خضوع حمدي فتحي لاعب الفريق لعملية جراحية، قال شوفي عبر إذاعة أون سبورت: "كان الإتجاه في البداية للعلاج التحفظي، ولكن توجهنا لإجراء الجراحة من أجل عودة اللاعب سريعاً إلى المشاركة مع الفريق".

وبسؤاله عن موقف على معلول وحقيقة وجود إصابات بين اللاعبين الدوليين، أكد طبيب الأهلي:" معلول سيتواجد بعد عودة الفريق من السودان، ولا توجد أي إصابات لكل من محمد الشناوي وعمرو السولية وأيمن اشرف لاعبي الفريق، بعد المشاركة مع المنتخب الوطني".

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