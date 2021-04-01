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لصيانة المغذى.. إنقطاع الكهرباء عن "الدويـة" ليومين ببني سويف

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرية الدوية مركز بني سويف، وذلك على مدار يومي الإثنين 5 أبريل والأربعاء 7 أبريل "الأسبوع القادم" إعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، لعمل صيانة بمغذي الدوية.

ويتقدًم قطاع الكهرباء بالمحافظة، بإعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرارالخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.

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