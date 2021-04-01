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إزالة 130 حالة تعدٍ على نهر النيل ببني سويف

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن إزالة 130 حالة تعدٍ على نهر النيل ضمن حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات، حفاظًا على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم "اليوم" إزالة 12 حالة تعد بدائرة مركز ومدينة الواسطى والتي تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 130 حالة تعد على إجمالى مساحة 35 ألف و700 مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة وحتى "اليوم الخميس".

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًا عن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

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