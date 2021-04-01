Advertisements

وزير الكهرباء يفتتح المعرض والمؤتمر الدولى للتكييف والطاقة

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
في إطار إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذى يقوم به التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف إفتتح اليوم الخميس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المعرض والمؤتمر الدولى الخامس للتكييف والتبريد والطاقة والعزل "إتش فاك ايجيبت  إكسبو ـ أشرى كايرو 2021" والذى سيقام خلال الفترة من 1 إلى 3 ابريل  الجارى بأرض المعارض الدولية محور المشير، ويقوم بالتنظيم شركة كايرو اكسبو وبالتعاون مع جمعية أشرى القاهرة.

يضم المعرض أكثر من 100 شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ حوالى  10 آلاف متر مربع للإستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى والغير مسبوقة والتى تشهدها مصر حالياً حيث تمثل سوق ضخم فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتقوم هذه الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكيف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحرارى والطاقة المتجددة ، ويصاحب المعرض مؤتمر علمى متخصص يشارك فيه كبار خبراء التكيف والتبريد ، وتشهد فاعلياته ندوات عملية وورش عمل متخصصة ،

يشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من ( الإستشاريون ، كبرى شركات المقاولات ، المهندسون المتخصصون ، الفنيون  والمهتمون بهذا المجال الحيوى )

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال وصناعة التبريد والتكييف والطاقة.    

ويقوم هذا القطاع بدور هام فى الاقتصاد القومى حالياً ومستقبلاً وخاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الكهرباء معرض الطاقة معرض التكييف والتبريد

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يقود الثلاثي المنضم لقائمة منتخب مصر الأوليمبي

منذ 41 دقيقة

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة إصابة 3 لاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ 41 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

انطلاق برنامج تأهيل قدرات المهندسين العاملين بتركيبات محطات الطاقة الشمسية

وزير التجارة يفتتح المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5 بمشاركة 300 عارض

سوسة: الدورة الثالثة للصالون المتوسطي للبناء وتجهيز الاشغال من 4 الى 7 اكتوبر الجاري

انطلاق فعاليات معرض البناء والديكور السعودي 2019

"الخياط" يشارك فى فعاليات مؤتمر "مستقبل المدن الأفريقية" بهولندا

الخميس.. وزيرا الكهرباء والبيئة يفتتحان المعرض الدولي للتبريد والتكييف والطاقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

04:29 م

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة