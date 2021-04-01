وزير الكهرباء يفتتح المعرض والمؤتمر الدولى للتكييف والطاقة

في إطار إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذى يقوم به التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف إفتتح اليوم الخميس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المعرض والمؤتمر الدولى الخامس للتكييف والتبريد والطاقة والعزل "إتش فاك ايجيبت إكسبو ـ أشرى كايرو 2021" والذى سيقام خلال الفترة من 1 إلى 3 ابريل الجارى بأرض المعارض الدولية محور المشير، ويقوم بالتنظيم شركة كايرو اكسبو وبالتعاون مع جمعية أشرى القاهرة.





يضم المعرض أكثر من 100 شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ حوالى 10 آلاف متر مربع للإستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى والغير مسبوقة والتى تشهدها مصر حالياً حيث تمثل سوق ضخم فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا





وتقوم هذه الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكيف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحرارى والطاقة المتجددة ، ويصاحب المعرض مؤتمر علمى متخصص يشارك فيه كبار خبراء التكيف والتبريد ، وتشهد فاعلياته ندوات عملية وورش عمل متخصصة ،





يشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من ( الإستشاريون ، كبرى شركات المقاولات ، المهندسون المتخصصون ، الفنيون والمهتمون بهذا المجال الحيوى )





ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال وصناعة التبريد والتكييف والطاقة.





ويقوم هذا القطاع بدور هام فى الاقتصاد القومى حالياً ومستقبلاً وخاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.