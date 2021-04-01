شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

نشر الفنان شريف خير الله عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، منشورًا كشف فيه عن نيته للعمل كسائق تاكسى ، بسبب عدم عرض أعمال جديدة عليه " .





حيث كتب شريف خير الله قائلًا : "الحمدلله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد افهم فيه سواق تاكسي في تركيا، أحسن من العيش بالسلف والدين...لما اموت زغرطوا عليه وأفرحوا" .





كان شريف خير الله قد ظهر كضبف شرف ضمن أحداث مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف ، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى .



