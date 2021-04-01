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شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:29 م
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نشر الفنان شريف خير الله عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، منشورًا كشف فيه عن نيته للعمل كسائق تاكسى ، بسبب عدم عرض أعمال جديدة عليه " .
حيث كتب شريف خير الله قائلًا : "الحمدلله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد افهم فيه سواق تاكسي في تركيا، أحسن من العيش بالسلف والدين...لما اموت زغرطوا عليه وأفرحوا" .
كان شريف خير الله قد ظهر كضبف شرف ضمن أحداث مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف ، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى .
إما أخر أعماله التليفزيونية فكان مسلسل الحلال عام 2017 ، وشارك فى بطولته كل من سمية الخشاب ويسرا اللوزى وبيومى فواد ودينا فواد ، وتم عرضه خلال شهر رمضان انذاك .
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