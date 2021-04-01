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آخرها المسح الجوي.. تعرف على جهود وزارة البيئة خلال أزمة السفينة الجانحة

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كثفت وزارة البيئة جهودها خلال أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وذلك لضمان سلامة البيئة البحرية وحفظ مواردنا الطبيعية والتخلص الامن من اي نفايات تنتج من السفن في مناطق الانتظار.

وترصد "الفجر" جهود وزارة البيئة من بداية الأزمة إلى نهايتها:

اجتماع تنسيقي بين البيئة ومسئولي هيئة قناة السويس:
البداية، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع تنسيقي مع مسؤولي هيئة قناة السويس ومسؤولي لتسوية وبحث خطة الادارة البيئية لازمة السفن الجانحة بقناة السويس.

وأكدت الوزيرة، أن الاجتماع يهدف الى متابعة الوضع البيئي بقناة السويس والتنسيق مع هيئة قناة السويس وذلك لوضع خطة المسار السريع للإجراءات اللازمة لإدارة البيئة بما في ذلك الاجراءات الاحترازية للحد من اي تأثير محتمل على البيئة البحرية، في القناة والمناطق المحيطة بها وذلك لضمان سلامة البيئة البحرية وحفظ مواردنا الطبيعية والتخلص الامن من اي نفايات تنتج من السفن في مناطق الانتظار.

إجراءات عاجلة بشأن أزمة السفينة:
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة للوضع البيئي لهيئة قناة السويس، بسبب تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بمياه القناة، لما تتضمنه من أى تأثيرات بيئة والتخلص الأمان من المخالفات الخاصة بالسفن المتوقفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مكونة من وزارة البيئة والزراعة وهيئة موانئ البحر الأحمر وقناة السويس، للتأكد والرصد والمتابعة الدورية لمتابعة الرصد الدوري للوضع البيئي للقناة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الوزارة تسعي لتخلص الامن من اي نفايات ناتجه من السفينة الجانحة، وكذلك الناتجة عن السفن في مناطق الانتظار:

مسح جوي بالطائرة:
استكمالا لمتابعة اعمال الرصد للبيئة البحرية قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمسح جوى بالطائرة لمنطقة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئي للمنطقة بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة "ايفرجفين" وذلك بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة عمليات القوات المسلحة وبحضور رئيس معهد علوم البحار ولفيف من المختصين والاستشاريين فى الحفاظ على البيئة البحرية بالوزارة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسح الجوي يهدف إلى تفقد منطقة قناة السويس وما حولها والوقوف على الوضع البيئي بمنطقة تواجد وانتظار السفن بسبب الأزمة والتى تجاوز عددها اكثر من 230 سفينة للوقوف على أية تداعيات بيئية بالمنطقة والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الإدارة البيئية وضمان عدم وجود مخلفات ناتجة عن السفن خاصة السفن التي كانت تنقل ماشية حية وعلقت ثلاثة منها ببحيرة التمساح وأربعة بالبحيرات المرة الكبرى بإجمالي سبعون ألف رأس تقريبا كانت جميعها تحت المراقبة الشديدة نظرا لكونهم مصدر شديد الخطورة على البيئة البحرية.

نتيجة المسح الجوي:
وقد كشفت وزيرة البيئة، أن المسح الجوي أسفر عن خلو المسطح المائي من أي آثار ضارة للبيئة سواء مخلفات لماشية نافقة أو مخلفات بترولية.

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