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الدكتور أبوثنين يلتقي بسفير اليابان لدى المملكة

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين -عبر الاتصال المرئي- اليوم بسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

 

وناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الممكنة لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل.

 

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني ووكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي

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فوميو إيواي المملكة الدكتور ابوثنين

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