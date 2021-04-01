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ننشر تقاصيل زيارة وزير القوى العاملة لأسوان (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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إستمرارًا للتعاون المتواصل بين وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) لرعاية الفئات المختلفة من أبناء المجتمع الأسوانى ولاسيما العمالة غير المنتظمة شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات تسليم الوثائق التأمينية، بجانب إهداء شنط المواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر


حيث قام الوزير والمحافظ بتسليم الوثائق التأمينية والشنط الرمضانية لـ 5 من عمال المقاولات الذين شاركوا في إنشاء مشروع كيما 2، ومشروع تطوير السوق السياحي القديم وذلك من إجمالي 6520 وثيقة، كما تم تسليم 5 عاملين أخرين من عمال المناجم والمحاجر من إجمالي 730 وثيقة، وكذا تسليم 5 من صيادى بحيرة ناصر من إجمالي 3215 وثيقة، وشهدت الفعاليات أيضًا قيام محمد سعفان وأشرف عطية بتسليم شيكات الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 5 عاملين كمساندة إنسانية من وزارة القوى العاملة من بينهم المساهمة بمبلغ 5 ألاف جنيه لعامل لرعايى أبنته التي تعانى من قصو ر في وظائف المخ والأعصاب، وشيك أخر للرعاية الصحية لعامل لإجراء عملية جراحية، وشيك لرعاية إجتماعية لحالة مولود جدي لأحد العاملين، وأخيرًا شيك رعاية إجتماعية لحالة زواج لعامل،


وإستكمل سعفان وعطية الفعاليات بتكريم فريق العمل بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسوان، لتختتم الفعاليات بحوار مفتوح لوزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العمالة العائدة من الخارج لإستثمار خبراتهم في إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات أو مبادرة مشروعك حيث نجحت المبادرة في تنفيذ 5011 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت الـ 612 مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل منذ إنطلاقها في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك، ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير القوى العاملة على


إهتمامه ومساندته للعاملين بمحافظة أسوان في كافة القطاعات الخدمية، مؤكدًا على أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيرًا بالإسراع بمعدلات مشروعات حياة كريمة والتي وصلت إلى 83 مشروع بالمرحلتين الأولى والثانية داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع البدء في تنفيذ 71 مشروع بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قري الريف المصرى، والتي سيتم تنفيذها بمركزى كوم أمبو وإدفو،


كما أننا نعمل جاهدين للحفاظ على سلامة العمال وصحتهم، والحفاظ على بيئة العمل لتدور عجلة الإنتاج، وأوضح المحافظ بأنه فى مجال العمالة غير المنتظمة قامت المحافظة بإطلاق مبادرة الناس لبعضهم لتقديم دعم مالي لعدد من العمالة المضارة في قطاع السياحة والعمالة الغير منتظمة بالمحافظة، وأيضًا توزيع الألاف من كراتين المواد الغذائية كدعم من المحافظة لهذه الفئة من العمال، وتابع محافظ أسوان بأنه يتم تقديم الرعاية لأبنائنا من العاملين العائدين من الخارج


تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياه كريمة لشبابنا سواءً من خلال توفير فرص العمل أو السكن الملائم أو المنشآت والبرامج اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، مكملًا بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر، ولذا فإن المحافظة من جانبها تعمل على إلزام مسئولى المشروعات الجارية بإعطاء الأولوية فى التشغيل للشباب الأسوانى، وهو الذى شهد فى المقابل وعيًا وتغيرًا ملموسًا فى ثقافة الشباب بالإتجاه إلى العمل الحر الأكثر ربحًا ودخلًا.
ننشر تقاصيل زيارة وزير القوى العاملة لأسوان (صور)
ننشر تقاصيل زيارة وزير القوى العاملة لأسوان (صور)
ننشر تقاصيل زيارة وزير القوى العاملة لأسوان (صور)
ننشر تقاصيل زيارة وزير القوى العاملة لأسوان (صور)
ننشر تقاصيل زيارة وزير القوى العاملة لأسوان (صور)
ننشر تقاصيل زيارة وزير القوى العاملة لأسوان (صور)

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