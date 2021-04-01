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اعلان استمرار العمل فى موانئ بورسعيد لمدة 24 ساعة لإنهاء التكدس

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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في ضوء النتائج المترتبة على انتهاء ازمة جنوح سفينة (Ever Given) بممر قناة السويس مما أسفر عن تكدس للسفن التجارية وهو الامر الذي يستلزم من جميع الجهات المعنية بالدولة المصرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا التكدس.

ومن منطلق الواجب الوطني وتحمل المسئولية الملقاة على عاتق رجال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من فاحصين وإداريين.

أصدر السيد اللواء مهندس  إسماعيل جابر - رئيس مجلس إدارة الهيئة تعليمات الى فرع الهيئة بميناء بورسعيد للعمل ٢٤ ساعة لإنهاء التكدس بساحات الموانئ والمراكز اللوجستية.

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ميناء بورسعيد تكدس السفن السفينة الجانحة الرقابة على الصادرات والواردات

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