تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )

أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس زيارة للمنطقة الصناعية بجمصة، عقد خلالها اجتماعا لاعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور نواب البرلمان، النائب وحيد قرقر، والسيد النائب اللواء فايق الزكي، والنائب وليد فرعون اعضاء مجلس النواب، واعضاء مجلس الادارة الجدد، كلا من الدكتور شريف الجبالي عضو مجلس النواب والدكتور رضا عبدالسميع والمحاسب عبدالحليم العواد.



وفي بداية الاجتماع قدم " مختار" التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين مؤكدا علي ضرورة التعاون الكامل لخدمة المستثمرين وتذليل العقبات من اجل تحقيق النهوض بالمنطقة الصناعية وتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين بها.



واستمع المحافظ خلال الاجتماع من احمد محجوب مدير المنطقة الصناعية الى عرض تفصيلي عن المنطقة الصناعية والمقترحات التي تستهدف جذب المستثمرين والارتقاء بالمنطقة.



وخلال الاجتماع كرم محافظ الدقهلية الاعضاء القدامى لمجلس الادارة،كلا من عبد الحميد شومان وعبد العال فرعون والمهندس إبراهيم درويش على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بمجلس الادارة..



هذا وقد تفقد "المحافظ" مواقع الورش الحرفية الجديدة لخدمة المصانع بالمنطقة وتلبية مطالبها واحتياجاتها من الصناعات التكميلية وعددها 15 ورشة جاهزة للافتتاح والتشغيل تصلح لكافة انواع الصناعات الحرفية التي تلزم الصناعات القائمة بالمنطقة مساحة الواحدة منها 40 متر مربع.



واستمع محافظ الدقهلية الي شرح عن مراحل الانشاء والتنفيذ لهذه الورش من المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان المشرفة على التنفيذ، ووجه المحافظ لضرورة التوسع فى هذه النوعية من الورش بدراسة استغلال اسطحها لانشاء ورش اخري متنوعة لتلبية احتياجات المنطقة.



قرر محافظ الدقهلية اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية لطرح الورش للإيجار مؤكدا على ضرورة ان يكون الايجار مناسبا تشجيعا لشباب الحرفيين ودعما للإستثمار والمستثمرين.



واكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تساند الاستثمار والمستثمرين دفعا لعجلة الانتاج دعما للاقتصاد القومي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعه، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية