Advertisements

تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس زيارة للمنطقة الصناعية بجمصة، عقد خلالها اجتماعا لاعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور نواب البرلمان، النائب وحيد قرقر، والسيد النائب اللواء فايق الزكي، والنائب وليد فرعون اعضاء مجلس النواب، واعضاء مجلس الادارة الجدد، كلا من الدكتور شريف الجبالي عضو مجلس النواب والدكتور رضا عبدالسميع والمحاسب عبدالحليم العواد.

وفي بداية الاجتماع قدم " مختار" التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين مؤكدا علي ضرورة التعاون الكامل لخدمة المستثمرين وتذليل العقبات من اجل تحقيق النهوض بالمنطقة الصناعية وتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين بها.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع من احمد محجوب مدير المنطقة الصناعية الى عرض تفصيلي عن المنطقة الصناعية والمقترحات التي تستهدف جذب المستثمرين والارتقاء بالمنطقة.

وخلال الاجتماع كرم محافظ الدقهلية الاعضاء القدامى لمجلس الادارة،كلا من عبد الحميد شومان وعبد العال فرعون والمهندس إبراهيم درويش على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بمجلس الادارة..

هذا وقد تفقد "المحافظ" مواقع الورش الحرفية الجديدة لخدمة المصانع بالمنطقة وتلبية مطالبها واحتياجاتها من الصناعات التكميلية وعددها 15 ورشة جاهزة للافتتاح والتشغيل تصلح لكافة انواع الصناعات الحرفية التي تلزم الصناعات القائمة بالمنطقة مساحة الواحدة منها 40 متر مربع.

واستمع محافظ الدقهلية الي شرح عن مراحل الانشاء والتنفيذ لهذه الورش من المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان المشرفة على التنفيذ، ووجه المحافظ لضرورة التوسع فى هذه النوعية من الورش بدراسة استغلال اسطحها لانشاء ورش اخري متنوعة لتلبية احتياجات المنطقة.

قرر محافظ الدقهلية اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية لطرح الورش للإيجار مؤكدا على ضرورة ان يكون الايجار مناسبا تشجيعا لشباب الحرفيين ودعما للإستثمار والمستثمرين.

واكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تساند الاستثمار والمستثمرين دفعا لعجلة الانتاج دعما للاقتصاد القومي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعه، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية للمنطقة الصناعية (صور )

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إصابة 3 لاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ 41 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

صلاح يقود الثلاثي المنضم لقائمة منتخب مصر الأوليمبي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

04:29 م

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة