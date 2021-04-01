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100 درّاج يتنافسون غداً في النسخة الثانية لسباق الدراجات الهوائية في مرات

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تستضيف محافظة مرات غداً سباق الدراجات الهوائية في نسخته الثانية بعنوان" شكرًا أبطال الحد الجنوبي" لفئتي المحترفين والهواة، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات.

 

وسينطلق السباق -الذي يُشارك فيه ١٠٠ درّاج_ عند الرابعة مساءً لمسافة 30 كيلومتراً ، وستكون البداية بمسيرة وطنية من موقع الانطلاق مرورًا بعدد من معالم المحافظة السياحية والتاريخية ، إذ دعت لجنة التنمية الاجتماعية الجميع إلى الحضور والاستمتاع بالفعالية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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