100 درّاج يتنافسون غداً في النسخة الثانية لسباق الدراجات الهوائية في مرات

تستضيف محافظة مرات غداً سباق الدراجات الهوائية في نسخته الثانية بعنوان" شكرًا أبطال الحد الجنوبي" لفئتي المحترفين والهواة، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات.

وسينطلق السباق -الذي يُشارك فيه ١٠٠ درّاج_ عند الرابعة مساءً لمسافة 30 كيلومتراً ، وستكون البداية بمسيرة وطنية من موقع الانطلاق مرورًا بعدد من معالم المحافظة السياحية والتاريخية ، إذ دعت لجنة التنمية الاجتماعية الجميع إلى الحضور والاستمتاع بالفعالية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.