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100 درّاج يتنافسون غداً في النسخة الثانية لسباق الدراجات الهوائية في مرات
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:53 م
الفجر السعودي
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تستضيف محافظة مرات غداً سباق الدراجات الهوائية في نسخته الثانية بعنوان" شكرًا أبطال الحد الجنوبي" لفئتي المحترفين والهواة، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات.
وسينطلق السباق -الذي يُشارك فيه ١٠٠
درّاج_ عند الرابعة مساءً لمسافة 30 كيلومتراً ، وستكون البداية بمسيرة وطنية من
موقع الانطلاق مرورًا بعدد من معالم المحافظة السياحية والتاريخية ، إذ دعت لجنة
التنمية الاجتماعية الجميع إلى الحضور والاستمتاع بالفعالية، والالتزام بالإجراءات
الوقائية والاحترازية.
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