7 رسائل للرئيس السيسي في افتتاح مدينة الدواء (انفواجراف)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الأدوية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وأجرى الرئيس جولة تفقدية للمصانع والمباني داخل المدينة، وأدلي الرئيس عدة تصريحات مهمة خلال الافتتاح.



وترصد "الفجر" من خلال انفواجراف أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح بالمدينة:



1_فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات لإنتاج الأدوية بشكل علمي وبجدارة.



2_مصنع مشتقات البلازما كان حلم من 5 سنيين وسيكون جاهز خلال سنتين.



3_الاستعداد الكامل لعمل ما يمكن لتوفير خامات الأدوية.



4_ مستعدين لكل ما يلزم لتوطين صناعة الدواء في مصر.



5_المضاد الحيوي الذي يتم إنتاجه بالمدينة لا يقل كفاءة أو جدارة عن مثيله بأي مكان في العالم.



6_إطلاق اسم الراحل دكتور صلاح الشاذلي على أحد الميادين أو الشوارع.



7_الدكتور صلاح الشاذلي جندي مجهول اتحرك في دراسات لإقامة المدينة منذ 8 سنوات.



وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

