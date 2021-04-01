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اتحاد الكرة يحدد حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، على حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك المقرر لها يومي 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام أجانب لمواجهة الأهلي والزمالك 

ويبدأ مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، في التفاوض مع طاقمي حكام أجانب لمباراتي الأهلي و الزمالك مطلع الأسبوع المقبل و إختيار حكام لتقنية الـVAR.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزومبي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، في التاسعة و النصف من مساء يوم 10 أبريل المقبل.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، يرحل الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الأهلي

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